Россия завершила вывоз организованных туристов из Турции и Танзании

Вывоз организованных российских туристов из Турции и Танзании завершен. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Всего с 15 апреля из Турции в Россию выполнено 322 вывозных рейса, самолеты доставили домой 73,2 тыс. пассажиров. Более 63 тыс. из них перевезли российские авиакомпании, они сделали 277 рейсов.

На данный момент в Турции еще остались самостоятельные туристы, их вывод будет осуществляться до 1 июня.

Напомним, в ближайшие дни в Турции будет действовать круглосуточный комендантский час. Локдаун продлится до 5:00 17 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции выявили более 37 тысяч случаев COVID в день начала локдауна.