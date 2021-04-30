В Турции выявили более 37 тысяч случаев COVID в день начала локдауна

В Турции выявили более 37 тысяч случаев COVID в день начала локдауна
Турция ужесточает меры по коронавирусу. Фото: unsplash

Суточный прирост выявленных заболевших COVID-19 в Турции составил в четверг, в первый день локдауна, 37 674 человек.

В Турции вечером 29 апреля начался объявленный президентом Тайипом Эрдоганом локдаун, связанный с резким ростом в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией

Как сообщили Минздрав страны, в четверг от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 339 больных.

Напомним, в ближайшие дни в стране будет действовать круглосуточный комендантский час. Локдаун продлится до 5:00 17 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Турции массово покидали мегаполисы из-за локдауна.

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В Турции выявили более 37 тысяч случаев COVID в день начала локдауна