В Турции выявили более 37 тысяч случаев COVID в день начала локдауна

Суточный прирост выявленных заболевших COVID-19 в Турции составил в четверг, в первый день локдауна, 37 674 человек.

В Турции вечером 29 апреля начался объявленный президентом Тайипом Эрдоганом локдаун, связанный с резким ростом в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией

Как сообщили Минздрав страны, в четверг от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 339 больных.

Напомним, в ближайшие дни в стране будет действовать круглосуточный комендантский час. Локдаун продлится до 5:00 17 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Турции массово покидали мегаполисы из-за локдауна.