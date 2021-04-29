Жители Турции массово покидают мегаполисы из-за локдауна

Жители Турции массово покидают мегаполисы из-за локдауна
До 05:00 утра 17 мая в Турции ввели полный локдаун. Фото: Pixabay

Жители турецких мегаполисов, в частности Стамбула и Анкары, стремятся покинуть крупные города до начала локдауна, который начнется в стране с вечера 29 апреля.

Так, на дорогах на выезде из Стамбула и Анкары, а также на дорогах к курортным регионам начались масштабные пробки. Горожане направляются к побережьям Эгейского и Средиземного морей.

Как сообщили «РИА Новости», также известно о полной загрузке аэропортов Стамбула. Туристы прилетели в город еще до начала туристического сезона, чем вызвали опасения местных из-за COVID-19.

Напомним, наступающий турсезон уже стал провальным для Турции. Напомним, Россия запретила полёты в Турцию неделю назад. До 05:00 утра 17 мая в Турции ввели полный локдаун.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция подписала контракт на поставку 50 млн доз вакцины «Спутник V».

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