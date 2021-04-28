Турция подписала контракт на поставку 50 млн доз вакцины «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию, вероятно, начнутся в мае. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter.

Контракт с Россией на поставку препарата был подписан в среду, 28 апреля. Коджа отметил, что сейчас препарат находится на финальной стадии одобрения для применения в Турции.

«По вакцине «Спутник V» мы перешли к третьей фазе испытаний», — написал министр.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция ввела локдаун из-за коронавируса, который будет действовать до17 мая.