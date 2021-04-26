Турция ввела локдаун из-за коронавируса

Турция ввела локдаун из-за коронавируса
С начала пандемии в стране зафиксировано 4 629 969 случаев заражения коронавирусом. Фото: pixabay.com

Власти Турции объявили локдаун, который будет действовать с 29 апреля по 17 мая. Причина — ситуация с коронавирусом.

«С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты», — цитирует президента страны Тайипа Эрдогана РИА «Новости».

Он отметил, что междугородные поездки будут осуществляться с обязательным разрешением, транспорт будет работать при загруженности в 50%.

С начала пандемии в стране зафиксировано 4 629 969 случаев заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 38 358.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам турецкого лидера Реджепа Тайип Эрдогана, в Турции сохранят комендантский час в выходные дни, но в будние дни период комендантского часа изменился. Теперь гражданам республики будет запрещено выходить на улицу с 19:00 до 05:00.

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