Авиакомпании до 1 июня вывезут из Турции всех российских туристов

Для этого будет выполнено 55 вывозных рейсов.

Российские и турецкие авиакомпании выполнял 55 вывозных рейсов до 1 июня, чтобы вернуть на родину всех туристов. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает ТАСС. Известно, что на данный момент прибыли 77,2 тысячи человек, на территории Турции остались только самостоятельные путешественники.

Вывозные рейсы будут осуществлять сразу несколько авиакомпаний: S7, Utair, Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Напоминаем, что Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня в связи с ухудшением эпидемиологической обстановкой за границей. Пока непонятно, когда вновь россияне смогут отдохнуть в Турции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудили возможность выпуска «Спутника V» в Турции и возобновление туризма. Также Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию, а также Нагорный Карабах.