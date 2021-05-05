Путин и Эрдоган обсудили возможность выпуска «Спутника V» в Турции и возобновление туризма

Владимир Путин поговорил с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Президенты по телефону обсудили борьбу COVID-19. Они выразили уверенность в том, что меры, которые сейчас установлены, позволят скорее улучшить обстановку в Турции и возобновить туризм.

Путин заявил, что Россия готова помогать Турции в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА «Новости». Так в мае Анкаре будут поставлять «Спутник V». В дальнейшем возможно выпуск этой вакцины на территории Турции. Также Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию, а также Нагорный Карабах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции задержали украинок, устроивших непристойную фотосессию на яхте. Украинок задержали в Турции за вызывающее поведение. Девушка с близкими плавала на яхте у побережья Гечек. Туристы решили устроить фотосессию голышем. Их засняли на видео с яхты, в итоге видео попал в интернет и вызвал гнев в турецких СМИ.