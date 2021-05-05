В Турции задержали украинок, устроивших непристойную фотосессию на яхте

Украинок задержали в Турции за вызывающее поведение. Девушка с близкими плавала на яхте у побережья Гечек. Туристы решили устроить фотосессию голышем. Их засняли на видео с яхты, в итоге видео попал в интернет и вызвал гнев в турецких СМИ. Туристок вызвали в местную полицию.

Украинка вспомнила похожий случай в ОАЭ, когда голые модели позировали фотографу на балконе небоскрёба, сообщает РЕН ТВ. За это манекенщиц депортировали. В мусульманских странах лучше не делать голые фото, отметила украинка. Сейчас у неё и ее друзей всё хорошо.