В Петербурге задержан один из сантехников, подозреваемых в насилии над иностранцем

В Петербурге задержан парень, подозреваемый в преступлении сексуального характера по отношению к 20-летнему иностранцу. Фото: pixabay

В Петербурге задержан парень, подозреваемый в преступлении сексуального характера по отношению к 20-летнему иностранцу. Фото: pixabay

В Петербурге задержали подозреваемого в совершении преступления сексуального характера 31 мая в отношении иностранца.

Следственные органы СК России по Петербургу возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж», «Насильственные действия сексуального характера».

После того, как были проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия был задержан подозреваемый. Им оказался 30-летний петербуржец.

Следствие полагает, что 20-летний турист и гражданин иностранного государства, несколько дней назад 31 мая вызвал в съемную квартиру, на Галерной улице, сантехников, потому как у него засорилась канализация.

Когда обвиняемый вместе приехали на вызов, то по очереди совершили насильственные действия сексуального характера над иностранцем. Затем они открыто украли у него мобильный телефон, 30 тыс. рублей и банковские карты.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения. В данный момент ищут второго участника преступления, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

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