Суд Петербурга оставил под арестом жену рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).
По решению суда, она будет находиться под арестом до 30 июня 2021 года.
Защита просила меру, не связанную с лишением свободы, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Марину Кохал подозревают в убийстве петербургского рэпера Энди Картрайта. По версии следствия, женщина после конфликта убила мужа, а затем решил избавиться от улик путем расчленения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рэпер Энди Картрайт и его жена Марина Кохал пользовались одним телефоном и компьютером на двоих. В истории их браузера нашли запросы о том, как справиться с запоем и где купить быстродействующий аналог инсулина.