Суд Петербурга оставил под арестом жену рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве

Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, может скрыться от следствия и суда, не работает. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, может скрыться от следствия и суда, не работает. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

По решению суда, она будет находиться под арестом до 30 июня 2021 года.

Защита просила меру, не связанную с лишением свободы, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Марину Кохал подозревают в убийстве петербургского рэпера Энди Картрайта. По версии следствия, женщина после конфликта убила мужа, а затем решил избавиться от улик путем расчленения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рэпер Энди Картрайт и его жена Марина Кохал пользовались одним телефоном и компьютером на двоих. В истории их браузера нашли запросы о том, как справиться с запоем и где купить быстродействующий аналог инсулина.