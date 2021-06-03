На ПМЭФ обсудили новые механизмы и технологии лекарственной помощи детям

На ПМЭФ обсудили новые механизмы и технологии лекарственной помощи детям
Особое внимание уделяется обеспечению маленьких пациентов дорогими лекарствами, они закупаются индивидуально. Фото: pixabay.com

На Петербургском международном экономическом форуме обсудили новые механизмы и технологии лекарственной помощи детям.

Самыми важными остаются вопросы лечения детей с опасными заболеваниями, сообщает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева, Большинство пациентов с редкими генетическими болезнями – дети. Им нужны дорогие препараты, от которых зависит их жизнь.

В диалоге участвовал Эргашев. Он отметил, что в Северной столице регулярно обновляется маршрутизация детей-пациентов с орфанными заболеваниями. Есть городские и федеральные больницы для их лечения. Особое внимание уделяется обеспечению маленьких пациентов дорогими лекарствами, они закупаются индивидуально.

За счет регионального бюджета лекарствами обеспечиваются 252 ребёнка с редкими заболеваниями. Из федерального выделяются деньги для более 600 детей. Часть редких заболеваний не включены в программы льготного лекарственного обеспечения.

На покупку незарегистрированных в РФ лекарств объём денег увеличился до 219 миллионов рублей за 2021 год. На данный момент нуждающихся в обеспечении редкими лекарствами в Северной столице насчитывается 41 пациент. С 2021 года ряд препаратов покупает фонд «Круг добра».

Обстановка меняется быстро и в сфере нужны новаторские модели препаратного обеспечения. Нужно пересмотреть принципы построения отношений между государством, клиниками общественными организациями и фармакомпаниями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге бесплатные лекарства от COVID за неделю получили более 5 тысяч ковид-пациентов.

деньги дети лекарства льготы санкт-петербург


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Средний срок накопления средств россиянами на квартиру вырос до девяти лет
В Петербурге будут пробки во второй половине дня
Россияне потеряли 30 миллиардов рублей из-за отмены авиасообщения с Турцией
В Петербурге солнце продолжает нагревать город
В Петербурге на Камышевой улице потушили пожар
Россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных
На ПМЭФ обсудили новые механизмы и технологии лекарственной помощи детям
Завтрак с Марией Захаровой и концерт на Дворцовой: кого послушать и что ...