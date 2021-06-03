На ПМЭФ обсудили новые механизмы и технологии лекарственной помощи детям

На Петербургском международном экономическом форуме обсудили новые механизмы и технологии лекарственной помощи детям.

Самыми важными остаются вопросы лечения детей с опасными заболеваниями, сообщает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева, Большинство пациентов с редкими генетическими болезнями – дети. Им нужны дорогие препараты, от которых зависит их жизнь.

В диалоге участвовал Эргашев. Он отметил, что в Северной столице регулярно обновляется маршрутизация детей-пациентов с орфанными заболеваниями. Есть городские и федеральные больницы для их лечения. Особое внимание уделяется обеспечению маленьких пациентов дорогими лекарствами, они закупаются индивидуально.

За счет регионального бюджета лекарствами обеспечиваются 252 ребёнка с редкими заболеваниями. Из федерального выделяются деньги для более 600 детей. Часть редких заболеваний не включены в программы льготного лекарственного обеспечения.

На покупку незарегистрированных в РФ лекарств объём денег увеличился до 219 миллионов рублей за 2021 год. На данный момент нуждающихся в обеспечении редкими лекарствами в Северной столице насчитывается 41 пациент. С 2021 года ряд препаратов покупает фонд «Круг добра».

Обстановка меняется быстро и в сфере нужны новаторские модели препаратного обеспечения. Нужно пересмотреть принципы построения отношений между государством, клиниками общественными организациями и фармакомпаниями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге бесплатные лекарства от COVID за неделю получили более 5 тысяч ковид-пациентов.