В Петербурге бесплатные лекарства от COVID за неделю получили более 5 тысяч ковид-пациентов

Доля пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, превышает 95%. Фото: комитет по здравоохранению

Доля пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, превышает 95%. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге доля пациентов на амбулаторном лечении, получающих бесплатные лекарства остается стабильно высокой и составляет 95,8%.

Об этом стало известно в понедельник, 31 мая. Так, общее количество пациентов, завершивших лечение и получивших бесплатные лекарственные препараты, увеличилось за неделю на 3,1%(на 5500) и составило 181 945 человек.

Согласно информации Межведомственного городского координационного совета, количество ковид-пациентов, обратившихся за медпомощью с лабораторно подтвержденным диагнозом, за прошедшую неделю увеличилось на 11,35%.

Напомним, за минувшие сутки на коронавирус проверились 15 928 человек. Положительные тесты сдали 822 человека. За сутки болезнь унесла жизни 40 человек, побороть болезнь смогли 813.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге продолжает увеличиваться число активных больных новой коронавирусной инфекцией. Город, между тем, готовится принять международный экономический форум, который соберет тысячи гостей.