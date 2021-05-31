За два дня до ПМЭФ: в Петербурге растет заболеваемость COVID-19

В Петербурге продолжает увеличиваться число активных больных новой коронавирусной инфекцией. Ситуация в Северной столице не может стабилизироваться после майских праздников и массовых мероприятий. Город, между тем, готовится принять международный экономический форум, который соберет тысячи гостей.

Как сообщает информационная справка межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу, за прошедшую неделю общее число активно больных коронавирусом в городе стало больше на 10,49 %. При этом по сравнению с прошлым воскресеньем количество больных возросло более чем на 25%.

Выросли показатели и по суточной госпитализации – на 5,23%. При этом число выздоровевших в Петербурге сокращается. Накануне стало известно о том, что побороть болезнь за сутки смогли почти 500 петербуржцев. В предыдущие пять дней этот показатель не опускался ниже отметки в одну тысячу.

В Петербурге для лечения больных коронавирусом и внебольничными пневмониями остаются свободны около 850 коек – это 14,4% от общего коечного фонда для инфицированных горожан.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом растет на фоне приближающегося Петербургского международного экономического форума. ПМЭФ Петербург будет принимать со 2 по 5 июня. Запланирована не только насыщенная деловая программа, но и культурная.

Напомним, что ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что рост заболеваемости в Петербурге связан с массовыми мероприятиями во время майских праздников. Кроме ПМЭФ в ближайшие недели Северная столица также примет Евро-2020 и праздник всех выпускников «Алые пруса».