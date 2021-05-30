Суточное число выздоровевших от COVID петербуржцев резко снизилось

Побороть болезнь за сутки смогли почти 500 петербуржцев. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ,

Об этом стало известно в воскресенье, 30 мая. Суточное число выздоровевших от COVID-19 в Северной столице составило 498 человек. В предыдущие пять дней данный показатель не опускался ниже отметки в одну тысячу.

Также за сутки осложнения болезни унесли жизни 39 человек.

Напомним, по суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте – 829 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 719 человек. Третье место у Подмосковья — 748 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 90 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России положительный тест на коронавирус сдали еще 9 694 человека.