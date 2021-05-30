В России положительный тест на коронавирус сдали еще 9 694 человека

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 9 694 человек.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, 13,4% из новых ковид-пациентов не имели клинических проявлений болезни. Общее количество заболевших в 85 регионах страны достигло 5 063 442.

За прошедшие 24 часа побороть болезнь смог 7 386 пациентов, 355 человек скончались в результате осложнений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 719 человек. Третье место у Подмосковья — 748 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 90 человек.