В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 829 человек

В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 829 человек
Новые данные по коронавирусу в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 829 горожан сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 437 тысяч заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 719 человек. Третье место у Подмосковья — 748 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 90 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, когда лучше всего сделать прививку от COVID-19.

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