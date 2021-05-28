Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19

Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
Летом люди начинают активно перемещаться, число контактов  увеличивается. Фото: pixabay.com
Когда лучше всего сделать прививку от COVID-19, объяснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Об этом он сообщил в интервью на радио Sputnik. Самое подходящее время для вакцинации, по его мнению, это лето. В этот период люди начинают активно перемещаться, число контактов увеличивается, поэтому нужно постараться заранее обеспечить себе максимальную защиту, отметил врач.
Лучше вакцинироваться прямо сейчас, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможного COVID-19, не надо откладывать, отмечает Болибок.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцину «КовиВак» могут разрешить лицам старше 60 лет к осени. Ожидается, что прививаться «КовиВаком» людям старше 60 можно будет ближе к осени. Любую вакцину проверяют на здоровых людях от 18 до 60 лет.

вакцинация коронавирус лето мнение эксперта прививка


 

Новости партнеров
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пугачева в образе феи цветов, счастливый Галкин и элитное общество: как Орбакайте отпраздновала юбилей
Пугачева в образе феи цветов, счастливый Галкин и элитное общество: как Орбакайте отпраздновала юбилей
Умерла бывшая жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
Умерла бывшая жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге под стражу заключили водителя «BMW», поссорившегося ...
Более 500 новобранцев из Петербурга и Ленобласти посадят на двухнедельный ...
Верткие еноты Центра «Велес» на видео убирали свое жилище, чем ...
Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
Лидер Rammstein опубликовал тизер снятого в России клипа
Мероприятия по сохранению русской культуры начнутся в Ленобласти уже в июне
Вход на концерт на Дворцовой площади в рамках программы ПМЭФ будет ...
Поликлиники Ленобласти получат 30 новых машин «неотложек»