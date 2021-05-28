Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19

Когда лучше всего сделать прививку от COVID-19, объяснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Об этом он сообщил в интервью на радио Sputnik. Самое подходящее время для вакцинации, по его мнению, это лето. В этот период люди начинают активно перемещаться, число контактов увеличивается, поэтому нужно постараться заранее обеспечить себе максимальную защиту, отметил врач.
Лучше вакцинироваться прямо сейчас, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможного COVID-19, не надо откладывать, отмечает Болибок.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцину «КовиВак» могут разрешить лицам старше 60 лет к осени. Ожидается, что прививаться «КовиВаком» людям старше 60 можно будет ближе к осени. Любую вакцину проверяют на здоровых людях от 18 до 60 лет.