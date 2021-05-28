Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19

Когда лучше всего сделать прививку от COVID-19, объяснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Об этом он сообщил в интервью на радио Sputnik. Самое подходящее время для вакцинации, по его мнению, это лето. В этот период люди начинают активно перемещаться, число контактов увеличивается, поэтому нужно постараться заранее обеспечить себе максимальную защиту, отметил врач.