Вакцину «КовиВак» могут разрешить лицам старше 60 лет к осени

Любую вакцину проверяют на здоровых людях от 18 до 60 лет. Фото: https://pixabay.com

Любую вакцину проверяют на здоровых людях от 18 до 60 лет. Фото: https://pixabay.com

Ожидается, что прививаться «КовиВаком» людям старше 60 можно будет ближе к осени.

Сейчас проходят исследования, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. Любую вакцину проверяют на здоровых людях от 18 до 60 лет. Так делали и при начале эксплуатации «Спутник-V». Лишь позже начинают пробовать вакцину на беременных, детях и гражданах с заболеваниями.

Сейчас для каждого препарата существуют противопоказания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после гуляний в майские праздники изменился состав районов Ленобласти по зонам. Последствия гуляний в майские каникулы отразились в новом постановлении, которое сегодня подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Состав районов по зонам изменился. В красной зоне находятся: Выборгский, Всеволожский, Лодейнопольский, Гатчинский, Сланцевский, Приозерский и Тихвинский районы;