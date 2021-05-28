После гуляний в майские праздники изменился состав районов Ленобласти по зонам

После гуляний в майские праздники изменился состав районов Ленобласти по зонам
Состав районов по зонам изменился. Фото: ЛЕН.ТВ 24

Последствия гуляний в майские каникулы отразились в новом постановлении, которое сегодня подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Состав районов по зонам изменился.

В красной зоне находятся: Выборгский, Всеволожский, Лодейнопольский, Гатчинский, Сланцевский, Приозерский и Тихвинский районы, сообщает администрация Ленобласти.

В желтой зоне: Волосовский, Бокситогорский, Лужский, Кировский, Тосненский и Подпорожский районы;

В зелёной зоне: Кингисеппский, Волховский, Ломоносовский, Киришский районы и Сосновый Бор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комитет по здравоохранению обратился к проректорам вузов с просьбой увеличить вакцинацию против коронавируса среди студентов. В Северной столице вакцинация от COVID-19 молодежи идёт недостаточно активно. Комитет по здравоохранению обратился к проректорам вузов с просьбой об усилении информационной работы среди студентов.

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