Комитет по здравоохранению обратился к проректорам вузов с просьбой увеличить вакцинацию против коронавируса среди студентов

В Северной столице вакцинация от COVID-19 молодежи идёт недостаточно активно. Комитет по здравоохранению обратился к проректорам вузов с просьбой об усилении информационной работы среди студентов.

Сегодня в Северной столице в возрастной группе 60 лет и старше привито почти 20% населения, в возрастной группе 36-59 лет – 12%, а в возрастной группе 18-35 лет – всего 8%. Среди студентов привиты от коронавируса 3%.

Студенты традиционно не считают себя группой риска, которой угрожает тяжелая форма коронавирусной инфекции, сообщает Комитет по здравоохранению Северной столицы. Согласно данным комитета по здравоохранению, в Петербурге скончалось от коронавируса 80 человек от 18 до 25 лет. Зарегистрировано 10 материнских смертей от COVID-19. Убеждение, что коронавирус убивает лишь пожилых – это миф.

Только прививка позволит предотвратить вспышки коронавируса в студенческих коллективах и в общежитиях, а ещё избежать перехода на дистанционное обучение.