При записи на прививку от COVID-19 петербуржцы смогут выбрать любую из трёх вакцин

При записи на прививку от COVID-19 петербуржцы смогут выбрать любую из трёх вакцин
В эту субботу первым садоводством, где можно пройти вакцинацию, станет СНТ "Дружба". Фото: Роспотребнадзор

При записи на прививку от COVID-19 жители Санкт-Петербурга смогут выбрать любую из трёх вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Он отмечает, что вакцина «КовиВак» — самая популярная в России. С четверга она доступна во всех районах Северной столицы.

На этой неделе расширена география кампании вакцинации: вакцинироваться жители Петербурга смогут на своих дачах. Эргашев отметил, что летом в садоводства выезжают около 2,5 миллионов человек.

В эту субботу первым садоводством, где можно пройти вакцинацию, станет СНТ «Дружба». На прививку к врачам записались уже более 40 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дачная вакцинация от коронавируса началась в Петербурге. Петербург расширил географию кампании вакцинация и начал делать прививки от COVID-19 петербуржцам на дачах.

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