Дачная вакцинация от коронавируса началась в Петербурге

Петербург расширил географию кампании вакцинация и начал делать прививки от COVID-19 петербуржцам на дачах.
Каждый год с мая по сентябрь на дачи выезжают около 2,5 млн человек, сообщает вице-губернатор Олег Эргашев.
«Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Дружба» будет первым садоводством, где в субботу пройдет прививочная компания. Ожидается более 40 человек. Прививки поставит выездная бригада 94 поликлиники Невского района.
Петербуржцы могут не опасаться за свое здоровье на протяжении всего дачного сезона, заключил Эргашев
Весной десятки докторов отправились делать прививку петербуржцам на дому.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре порекомендовали переболевшим COVID пройти вакцинацию. Переболевшим коронавирусом можно прививаться через несколько месяцев после болезни.