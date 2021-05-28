Дачная вакцинация от коронавируса началась в Петербурге

Каждый год с мая по сентябрь на дачи выезжают около 2,5 млн человек, сообщает вице-губернатор Олег Эргашев.

«Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Дружба» будет первым садоводством, где в субботу пройдет прививочная компания. Ожидается более 40 человек. Прививки поставит выездная бригада 94 поликлиники Невского района.

Петербуржцы могут не опасаться за свое здоровье на протяжении всего дачного сезона, заключил Эргашев