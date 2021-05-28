В Роспотребнадзоре порекомендовали переболевшим COVID пройти вакцинацию

В Роспотребнадзоре порекомендовали переболевшим COVID пройти вакцинацию
Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Переболевшим коронавирусом можно прививаться через несколько месяцев после болезни. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, у тех, кто выздоравливает от COVID-19, развивается естественный иммунитет к инфекции, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо человек защищен. Вакцины же могут обеспечить более надежную защиту.

По информации ведомства, заболевшие после вакцинации люди переносят инфекцию легко, у них нет осложнений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения COVID.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 840 ковид-пациентов. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 274 человека. Третье место у Подмосковья — 746 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 91 человека.

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