В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 9 252 человек.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, 12,7% из новых ковид-пациентов не имели клинических проявлений болезни. Общее количество заболевших в 85 регионах страны достигло 5 044 459 человек.

За прошедшие 24 часа побороть болезнь смог 9 385 пациентов, 404 человека скончались в результате осложнений.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 840 ковид-пациентов. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 274 человека. Третье место у Подмосковья — 746 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 91 человека.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач назвал лучшее время для вакцинации.