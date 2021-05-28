Врач назвал лучшее время для вакцинации от COVID

Привиться рекомендуется перед сезоном отпусков, чтобы спокойно путешествовать. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Привиться рекомендуется перед сезоном отпусков, чтобы спокойно путешествовать. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Сделать прививку от коронавирусной инфекции рекомендуется перед летним сезоном отпусков. Такое заявление сделал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, летом люди постоянно перемещаются, взрослые уезжают в отпуск, а дети – на каникулы, в результате чего увеличивается число контактов.

Специалист рассказал в беседе с радио Sputnik, что тем, кто уже переболел COVID-19, спустя полгода имеет смысл пройти вакцинацию. Это поможет защититься от повторного заражения, а также преодолеть постковидный синдром.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов не исключил усиление ограничений из-за COVID в Петербурге.