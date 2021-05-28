Беглов не исключил усиление ограничений из-за COVID в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключил, что Роспотребнадзор потребует ввести новые ограничения в случае ухудшения эпидситуации в городе.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Северной столице «контролируемая», коек для ковид-пациентов достаточно.

Градоначальник отметил в эфире телеканала «78», что эпидемиологическая ситуация в городе зависит от соблюдения жителями масочного режима, социальной дистанции, а также активности вакцинации.

Напомним, по суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 836 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 105 человек. Третье место у Подмосковья — 735 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 94 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов надеется, что все крупные мероприятия в Петербурге пройдут в офлайн-режиме.