Беглов надеется, что все крупные мероприятия в Петербурге пройдут в офлайн-режиме

Он считает, что город достаточно готов к тому, чтобы принимать гостей и не бояться распространения коронавируса.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о запланированных в городе крупных мероприятиях. Он надеется, что ни одно из них не придется проводить в офлайн-режиме. Об этом он заявил в эфире программы «Новый взгляд» на 78 канале.

В ближайшее время в Северной столице состоятся Петербургский международный экономический форум, Чемпионат Европы по футболу и праздник «Алые паруса». Они пройдут в офлайн-режиме, несмотря на пандемию коронавируса.

«Год назад не было выбора, мы вынуждены были переводить в онлайн все лучшие проекты Петербурга. Сегодня мы накопили опыт и необходимые ресурсы, чтобы не отказываться от реализации по-настоящему важных планов»,

— объяснил Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зрителям разрешат посещать матчи чемпионата мира с 1 июня.