Зрителям разрешат посещать матчи чемпионата мира с 1 июня

Соответствующее решение приняли власти Латвии.

Правительство Латвии решило, что с 1 июня позволит болельщикам посещать матчи чемпионата мира по хоккею в Риге. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает агентство LETA со ссылкой на постановление кабинета министров.

Известно, что на трибуны допустят людей, которые уже переболели коронавирусом и имеют антитела, а также тех, кто прошел вакцинацию от инфекции. При входе на матч болельщиков обяжут показывать билет с указанными именем и фамилией, документ, удостоверяющий личность, и сертификат, подтверждающий, что он переболел коронавирусом или сделал прививку.

На матчах зрители должны будут сидеть в масках. На «Арену Рига» пустят не более 2660 человек, а в Олимпийский спортивный центр – 1058 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Тампа» разгромила «Флориду» и вышла в следующий раунд Кубка Стэнли.