«Тампа» разгромила «Флориду» и вышла в следующий раунд Кубка Стэнли

«Тампа» разгромила «Флориду» и вышла в следующий раунд Кубка Стэнли
Матч завершился со счетом 4:0. Фото: Официальный сайт НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Флориду Пантерз» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч завершился со счетом 4:0. Российский голкипер победившей команды Андрей Василевский оформил первый шатаут в этом плей-офф, отразив все 29 бросков, нанесенных по своим воротам.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отличился двумя голевыми передачами. «Тампа» вышла во второй раунд плей-офф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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