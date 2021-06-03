Губернатор привез на ПМЭФ метрового краба Юрия для удачи в инвестициях

Губернатор привез на ПМЭФ метрового краба Юрия для удачи в инвестициях
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис хочет, чтобы животное стало талисманом не только Мурманской области, но и ПМЭФ. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Делегация Мурманской области привезла на Петербургский международный форум живого метрового камчатского краба. Юрий, именно так его и зовут, приносит удачу.

Об этом сообщает губернатор Мурманской области Андрей Чибис ТАСС. Краб из села Териберки. На родине Юрия так повелось: если увидишь краба, то ждёт тебя удача инвестиционная. Чибис хочет, чтобы животное стало талисманом не только Мурманской области, но и ПМЭФ.

Губернатор отметил, что к крабу относятся бережно, и пообещал вернуть его после форума домой. Чибис сообщил, что краба не будут выпускать из-за повышенного интереса. Его будут показывать туристам. В планах губернатора создать комфортные условия для Юрия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ПМЭФ обсудили новые механизмы и технологии лекарственной помощи детям. На Петербургском международном экономическом форуме обсудили новые механизмы и технологии лекарственной помощи детям.

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Губернатор привез на ПМЭФ метрового краба Юрия для удачи в инвестициях