По подозрению в педофилии в Петербурге задержан детский тренер

В Северной столице задержали 40-летнего мужчину по подозрению в домогательстве несовершеннолетних.

Об этом сообщает «Фонтанка». Летом три года назад мужчина, работая тренером по плаванию на базе одной из школ Санкт-Петербурга, во время спортивных сборов в Анапе изнасиловал девочку, которой тогда было 12 лет.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Мужчину задержали. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге девятиклассника нашли под окнами дома. В Петербурге нашли тело девятиклассника под окнами своего дома. Накануне он узнал, что не справился с экзаменом по математике. В полицию поступило сообщение о том, что в Московском районе Северной столицы нашли тело девятиклассника. Мальчика 2005 года рождения в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу.