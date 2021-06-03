По подозрению в педофилии в Петербурге задержан детский тренер

По подозрению в педофилии в Петербурге задержан детский тренер
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: pixabay

В Северной столице задержали 40-летнего мужчину по подозрению в домогательстве несовершеннолетних.

Об этом сообщает «Фонтанка». Летом три года назад мужчина, работая тренером по плаванию на базе одной из школ Санкт-Петербурга, во время спортивных сборов в Анапе изнасиловал девочку, которой тогда было 12 лет.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Мужчину задержали. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге девятиклассника нашли под окнами дома. В Петербурге нашли тело девятиклассника под окнами своего дома. Накануне он узнал, что не справился с экзаменом по математике. В полицию поступило сообщение о том, что в Московском районе Северной столицы нашли тело девятиклассника. Мальчика 2005 года рождения в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу.

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