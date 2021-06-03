В Петербурге девятиклассника нашли под окнами дома: он не сдал математику

В Петербурге девятиклассника нашли под окнами дома: он не сдал математику
Известно, что семья полная, на профилактическом учете не состоит. Фото: pixabay.com

В Петербурге нашли тело девятиклассника под окнами своего дома. Накануне он узнал, что не справился с экзаменом по математике.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию поступило сообщение о том, что в Московском районе Северной столицы нашли тело девятиклассника. Мальчика 2005 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу.

Известно, что семья полная, на профилактическом учете не состоит. Изъяли мобильный телефон. В ходе осмотра переписки установили входящее сообщение о несданном экзамене по математике.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на улице Руднева поймали насильника. В Петербурге полиция у д. 13 по ул. Руднева за попытку изнасилования «по горячим следам» задержали мужчину 2000 года рождения.

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