В Петербурге на улице Руднева поймали насильника

В Петербурге полиция у д. 13 по ул. Руднева за попытку изнасилования «по горячим следам» задержали мужчину 2000 года рождения.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, поступило сообщение о том, что в лифте парадной дома 13 по ул. Руднева, неизвестный мужчина в неадекватном состоянии напал на дочь заявителя 1975 года рождения и пытался ее изнасиловать.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131, ч. 2 ст. 132 УК РФ. Мужчину задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина совершал разбои с игрушечным пистолетом. Полиция Санкт-Петербурга у д. 7 корп. 1 по пр. Наставников нарядом «по горячим следам» задержали пьяного неработающего мужчину 1991 года рождения. Неизвестный преступник вошел в помещение магазина «Продукты», где угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, украл сигареты и спиртные напитки.