В Петербурге мужчина совершал разбои с игрушечным пистолетом

Полиция Санкт-Петербурга у д. 7 корп. 1 по пр. Наставников нарядом «по горячим следам» задержали пьяного неработающего мужчину 1991 года рождения.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru неизвестный преступник вошел в помещение магазина «Продукты», где угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, украл сигареты и спиртные напитки и с места происшествия скрылся.

Изъят: игрушечный пистолет.

В результате следственно-оперативных мероприятий установили, что мужчина повторно зашел в магазин «Продукты», где угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, открыто похитил спиртные напитки.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти поймали наркомана-предпринимателя. Во Всеволожском районе Ленобласти в поселке Янино-2 у д. 5 по ул. Рябиновой полиция задержала мужчину 1993 года рождения, у которого в ходе досмотра обнаружили наркотическое средство, общей массой 50,1 грамм.