В Ленобласти поймали наркомана-предпринимателя

В марте 2020 года мужчина организовал интернет магазин, расположенный на торговой площадке «Гидра». Фото: pixabay

В марте 2020 года мужчина организовал интернет магазин, расположенный на торговой площадке «Гидра». Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти в поселке Янино-2 у д. 5 по ул. Рябиновой полиция задержала мужчину 1993 года рождения, у которого в ходе досмотра обнаружили наркотическое средство, общей массой 50,1 грамм.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в марте 2020 года мужчина организовал интернет магазин, расположенный на торговой площадке «Гидра», через который осуществлял сбыт наркотических средств посредством закладок в Центральном и Московском районах г. Санкт-Петербурга, одновременно выполняя роль администратора и закладчика.

По данному факту возбудили уголовные дела по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина стрелял из аэрозоля и бросался камнями.