В Петербурге мужчина стрелял из аэрозоля и бросался камнями

Полиция Санкт-Петербурга «по горячим следам» у д. 111 по пр. Энгельса задержала мужчину 1983 года рождения, автомаляра, и женщину 1987 года рождения, курьера. Мужчину винят в стрельбе из аэрозольного баллончика и в бросании в человека камнями.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее поступило сообщение о том, что по адресу: пр. Энгельса д.111, напротив агентства недвижимости стреляет из оружия мужчина. Также поступило заявление от мужчины 1957 года рождения, администратора, в котором он просит привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который выстрелил в заявителя из аэрозольного устройства и нанес удар камнем по голове.

Ранее из Мариинской больницы поступила телефонограмма о том, что от дома 111 по пр. Энгельса с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головы и химическим ожогом глаз в удовлетворительном состоянии направлен на амбулаторное лечение заявитель.

Изъяли: аэрозольное устройство «Пионер», булыжник 10 х 10 см. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе измена закончилась избиением девушки и падением любовника с третьего этажа.