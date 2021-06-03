В Невском районе измена закончилась избиением девушки и падением любовника с третьего этажа

В Петербурге полиция задержала «по горячим следам» неработающего молодого человека 1988 года рождения, расправившегося с любовником своей девушки. Настоящая драма разыгралась в Невском районе.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, поступило сообщение о том, что находясь в квартире по Октябрьская наб. д. 124 бывший сожитель подрался с мужчиной, кассиром магазина. Затем, угрожая ножом, украл мобильный телефон Honor 9Х стоимостью 20 000 рублей, бросил нож и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее по месту жительства заявителя пришел бывший сожитель, стал избивать девушку, ходить по квартире, где на балконе обнаружил знакомого заявителя, которого выбросил с 3 этажа. Объективного подтверждения данная информация не нашла.

Направлен запрос на изъятие видеонаблюдения ТСЖ с д. 124 по Октябрьской набережной.

Изъяли: 2 кухонных ножа, следы рук. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина на самокате сбил ребёнка.