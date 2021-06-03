В Петербурге мужчина на самокате сбил ребёнка

В Петербурге мужчина на самокате сбил ребёнка
В отношении мужчины решают вопрос об избрании меры пресечения. Фото: Pixabay

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который на самокате сбил ребёнка.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, поступила телефонограмма о том, что в тяжелом состоянии госпитализирован четырехлетний мальчик. Ранее на аллее парка «им. 40 лет ВЛКСМ» он получил травмы в результате столкновения с электросамокатом мужчины 1971 года рождения.

Видеонаблюдение отсутствует. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В отношении мужчины решают вопрос об избрании меры пресечения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в троллейбусе при торможении пострадали женщины. Два человека травмировались из-за дорожного происшествия сегодня утром на Юго-Западе Северной столицы. На пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова мужчина перебегал перекрёсток на красный свет.

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