В Петербурге в троллейбусе при торможении пострадали женщины

На пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова мужчина перебегал перекрёсток на красный свет, об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Водителю троллейбуса пришлось экстренно тормозить. Пассажиры не удержались. 70-летняя женщина в салоне сломала ногу.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» подтвердили инцидент. К троллейбусу подъехали скорая помощь и ГИБДД. Кроме бабушки, пострадала и кондукторша. Она тоже упала и получила травму.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар на Рябовском шоссе лишил жизни пенсионера. В Петербурге произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб мужчина. В Красногвардейском районе ночью 3 июня загорелся частный дом.