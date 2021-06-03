В Ленобласти развернули свыше 60 дополнительных коек для коронавирусных больных

В Ленобласти развернули свыше 60 дополнительных коек для коронавирусных больных
В Ленобласти развернули дополнительные койки. Фото: unsplash

Появление новых дополнительных коек для пациентов с диагнозом ковид-19 связано с увеличением числа заболевших после майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Для граждан с ковид-19 и внебольничной пневмонией в Гатчинской больнице появились дополнительные 62 койки. Кроме того, скоро могут быть открыты дополнительные места в Бокситогорской больнице.

Данные меры произошли в связи с увеличением количества зараженных после майских праздников.

Сегодня в 47 регионе развернуто 850 коек. 155 из них свободны. В области во всю продолжается вакцинация против коронавируса. Известно, что прививочные пункты работают в каждом районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый считает, что коронавирус останется с людьми навсегда.

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