Ученый считает, что коронавирус останется с людьми навсегда

Он не верит, будто пандемия однажды будет окончательно побеждена.

Директор Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев заявил, что коронавирус останется с людьми навсегда. Об этом сегодня, 1 июня, пишет «Комсомольская правда».

Эксперт отметил, что пандемию коронавируса вряд ли удастся однажды победить окончательно. При этом, считает он, есть шанс превратить ее в обычную сезонную простуду. Ануфриев подчеркнул, что инфекция активно мутирует и даже в России успели зарегистрировать свыше 13 тысяч штаммов. Это значит, что человек, заболевший коронавирусом несколько месяцев назад, снова находится в зоне риска, так как может заразиться новым штаммом.

Ученый добавил, что в основном заболевания проходят не слишком тяжело – многие, кто сдают тесты на антитела, шокируются тем, что успели переболеть, так как ничего не заметили. Скорее всего, заявил Ануфриев, однажды вирус будет становиться менее опасным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения.