В Колпино договорились построить инфекционную больницу

В Колпино договорились построить инфекционную больницу
В городе появится новая больница. Фото: Baltphoto

Учреждение будет рассчитано на 770 коек.

В Колпино планируют построить инфекционную больницу на 770 мест. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что договоренность о возведении учреждения была достигнута между правительством Санкт-Петербурга и ВТБ в рамках ПМЭФ. Губернатор города Александр Беглов отметил, что больница очень нужна в Колпино, так как пандемия коронавируса все еще не побеждена.

На возведении больницы готовы потратить более 30 миллиардов рублей. Это будет здание площадью в 240 тысяч квадратных метров, где будут круглосуточно оказывать медицинскую помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти развернули свыше 60 дополнительных коек для коронавирусных больных.

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