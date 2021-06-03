На модернизацию «Кировского завода» потратят 22 млрд рублей

На модернизацию «Кировского завода» потратят 22 млрд рублей
Беглов с рабочим визитом посетил Кировский завод. Фото: ПАО “Кировский завод” 

На реализацию задуманного уйдет около шести лет.

В Санкт-Петербурге планируют модернизировать «Кировский завод». Об этом стало известно сегодня, 3 июня, после подписания соглашения между предприятием и Смольным в рамках ПМЭФ.

Известно, что на предприятии появится новая газопоршневая электрическая станция. Также там хотят наладить производство специальных сталей и сплавов. Благодаря этому на «Кировском заводе» появится свыше 900 рабочих мест.

На то, чтобы реализовать программу, уйдет около шести лет. На проект готовы потратить около 22 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на ПМЭФ выявили более 500 случаев коронавируса среди персонала.

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