На модернизацию «Кировского завода» потратят 22 млрд рублей

На реализацию задуманного уйдет около шести лет.

В Санкт-Петербурге планируют модернизировать «Кировский завод». Об этом стало известно сегодня, 3 июня, после подписания соглашения между предприятием и Смольным в рамках ПМЭФ.

Известно, что на предприятии появится новая газопоршневая электрическая станция. Также там хотят наладить производство специальных сталей и сплавов. Благодаря этому на «Кировском заводе» появится свыше 900 рабочих мест.

На то, чтобы реализовать программу, уйдет около шести лет. На проект готовы потратить около 22 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на ПМЭФ выявили более 500 случаев коронавируса среди персонала.