На ПМЭФ выявили более 500 случаев коронавируса среди персонала

На ПМЭФ выявили более 500 случаев коронавируса среди персонала
Участникам ПМЭФ измеряют температуру. Фото: Gazeta.SPb

За два дня на Петербургском международном экономическом форуме свыше 500 человек сдали положительные тесты на коронавирус.

По данным на 3 июня, в рамках ПМЭФ-21 специалисты провели 50 548 тестов на ковид среди персонала и участников форума. В результате коронавирус подтвердился более чем у 500 персонала в «Экспофоруме». Еще трое зараженных были среди участников форума — двое россиян и один иностранец. Об этом сообщает «Фонтанка».

Накануне с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) госпитализировали 18-летнюю девушку-волонтера, которая приехала в Северную столицу из Москвы. Пациентку доставили во временный госпиталь «Ленэкспо».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксированы единичные случаи госпитализации гостей и участников ПМЭФ.

ковид новости СПб ПМЭФ экспофорум


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутат Сергей Соловьев решил заняться судьбой Апраксина двора
Путин приедет на открытие памятника Александру III в Гатчине
В Петербурге к 2032 году планируют построить не менее восьми станций метро
Участников ПМЭФ эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации в ...
Петербуржцы стали реже носить маски в транспорте
На ПМЭФ выявили более 500 случаев коронавируса среди персонала
«Главная битва будет за контент»: на ПМЭФ-2021 прошла дискуссия, ...
Два подростка на скутере погибли после ДТП с иномаркой в Ленобласти