На ПМЭФ выявили более 500 случаев коронавируса среди персонала

За два дня на Петербургском международном экономическом форуме свыше 500 человек сдали положительные тесты на коронавирус.

По данным на 3 июня, в рамках ПМЭФ-21 специалисты провели 50 548 тестов на ковид среди персонала и участников форума. В результате коронавирус подтвердился более чем у 500 персонала в «Экспофоруме». Еще трое зараженных были среди участников форума — двое россиян и один иностранец. Об этом сообщает «Фонтанка».

Накануне с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) госпитализировали 18-летнюю девушку-волонтера, которая приехала в Северную столицу из Москвы. Пациентку доставили во временный госпиталь «Ленэкспо».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксированы единичные случаи госпитализации гостей и участников ПМЭФ.