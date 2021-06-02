В Петербурге зафиксированы единичные случаи госпитализации гостей и участников ПМЭФ

В Петербурге зафиксированы единичные случаи госпитализации гостей и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению в среду, 2 июня.

«Медицинскую помощь в случае необходимости будут оказывать 20 стационаров, не только городского, но и федерального подчинения. При выявлении новой коронавирусной инфекции и подозрении на нее участников будут госпитализировать в инфекционные больницы», — говорится в сообщении.

Бригады скорой помощи дежурят в «Экспофоруме», «Пулково» и на Московском вокзале.

Накануне с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) госпитализировали 18-летнюю девушку-волонтера, которая приехала из Москвы. Пациентку доставили во временный госпиталь «Ленэкспо», сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Информация о положительных ПЦР-тестах пока не поступала.

В Петербурге в среду, 2 июня, стартовал Международный экономический форум. В павильонах «Экспофорума» уже начали дискуссии и подписание соглашений. В этом году сквозной темой всех обсуждений ПМЭФ-2021 станет будущее постпандемийного мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ПМЭФ-2021 проведут в условиях пандемии. Пока ситуацию с коронавирусом власти в городе называют управляемой. Впрочем, дополнительные койки для ковид-пациентов, на всякий случай, все-таки открыли.