Ситуацию с COVID-19 назвали управляемой, но к ПМЭФ развернули дополнительные койки – новое о коронавирусе к 2 июня

В Петербурге стартует международный экономический форум, на который ждут пять тысяч участников, в том числе две тысячи – иностранных гостей. ПМЭФ-2021 проведут в условиях пандемии. Пока ситуацию с коронавирусом власти в городе называют управляемой. Впрочем, дополнительные койки для ковид-пациентов, на всякий случай, все-таки открыли.

О том, что ситуация с коронавирусом в Петербурге остается управляемой, накануне заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. По его словам, с января и до середины мая 2021 года заболеваемость коронавирусом и количество госпитализацией снизилось. Ситуация изменилась после майских праздников, когда цифры начали расти. Изменения уже связывали с массовыми мероприятиями.

Эпидемиологическую обстановку губернатор охарактеризовал как непростую, но назвал ее управляемой. По его мнению, ПМЭФ-2021 пройдет хорошо.

Впрочем, на всякий случай, в городе на время проведения форума все же решили развернуть дополнительные инфекционные койки. Власти также намерены усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мер.

Напомним, что ПМЭФ стартует в среду, 2 июня, и завершится в субботу, 5 июня.

Отметим, что петербургские власти уже неоднократно призывали петербуржцев пройти вакцинацию, чтобы избежать подъема заболеваемости и, соответственно, новых ограничений.

За все время кампании по вакцинации населения прививки сделали почти 700 тысяч человек. Полностью закончить цикл вакцинации смогли 576 570 человек.

Сообщалось также, что за время пандемии десять тысяч врачей Петербурга, заболевших коронавирусом на работе, и их родственники получили соцвыплаты на общую сумму в 3,1 млрд рублей. За весь 2020 год врачам выплатили 3,7 млрд рублей.