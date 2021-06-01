Заражение коронавирусом медиков в Петербурге власти оценили в 3 млрд рублей компенсации

Десять тысяч врачей Петербурга, заболевших коронавирусом на работе, и их родственники получили соцвыплаты на общую сумму в 3,1 млрд рублей. За весь 2020 год врачам выплатили 3,7 млрд.

Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева. Выплаты по 300 тысяч рублей получили около 10 500 медработников, заболевших COVID-19 на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 20 врачей. Общая сумма была более 3,1 млрд рублей.

В прошлом году поддержку от города на Неве получили более 11 тысяч врачей и члены семей 37 умерших врачей.

Выплаты пострадавшим от COVID-19 врачам в Северной столице возобновили с марта.