Заражение коронавирусом медиков в Петербурге власти оценили в 3 млрд рублей компенсации

Заражение коронавирусом медиков в Петербурге власти оценили в 3 млрд рублей компенсации
Выплату в один миллион рублей получили семьи 20 врачей, умерших из-за оказания помощи пациентам с COVID-19. Фото: pixabay

Десять тысяч врачей Петербурга, заболевших коронавирусом на работе, и их родственники получили соцвыплаты на общую сумму в 3,1 млрд рублей. За весь 2020 год врачам выплатили 3,7 млрд.

Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева. Выплаты по 300 тысяч рублей получили около 10 500 медработников, заболевших COVID-19 на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 20 врачей. Общая сумма была более 3,1 млрд рублей.

В прошлом году поддержку от города на Неве получили более 11 тысяч врачей и члены семей 37 умерших врачей.

Выплаты пострадавшим от COVID-19 врачам в Северной столице возобновили с марта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили еще 38 смертей от коронавируса. Сегодня оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 38 случаев.

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