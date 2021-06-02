Порядка 700 тыс. человек вакцинировались от COVID-19 в Петербурге

В течение последних суток в Северной столице в пункты вакцинации обратились свыше 9 тыс. петербуржцев.

Так, прививочная кампания за весь период защитила от ковид-19 694 264 горожанина. Из этого числа полностью закончить цикл вакцинации смогли 576 570 человек. Об этом сообщается вечером 1 июня из публикации информационной справки Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

За последние 24 часа вакцинировались еще 9 036 жителей Петербура – из них первый укол паставили — 6 186 человек, а второй – 2 850.

Сообщается, что в городе на Неве есть ещё 122 278 комплектов доз вакцины.

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