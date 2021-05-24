Диетологи назвали самые полезные продукты для переболевших коронавирусом

Диетолог рассказал о полезных после коронавируса продуктах. Фото: Pixabay

Диетолог рассказал о полезных после коронавируса продуктах. Фото: Pixabay

Диетологи рекомендуют переболевшим коронавирусом добавить в свой рацион сложных углеводов.

Так, врачи из Индии объявили продукты, которые являются самыми полезными для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Такой информацией поделилась индийская газета The Pioneer.

Диетолог Прити Тяги предлагает увеличить в своем рационе долю цельнозерновых продуктов. Кроме того на пользу пойдут йогурты, настой чайного гриба, огурцы и бобы. Такие продукты поспособствуют восстановлению микрофлоры кишечника и укрепят иммунитет.

На завтрак специалист рекомендует съедать небольшую горсть грецких орехов, миндаля или тыквенных семечек. Потому как данные продукты обогащены омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, которые, в свою очередь, дают организму «силы» скорее восстановиться после недавней болезни.

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