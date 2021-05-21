В жаркие дни петербуржцы предпочитают есть бананы

В жаркие дни петербуржцы предпочитают есть бананы
В Петербурге в жару горожане предпочитают есть бананы. Фото: pixabay.com

Жители Северной столицы оказались настоящими любителями бананов в жаркие дни.

Исследование, проведенное сотрудниками доставки продуктов «Самокат» показало, что именно этот фрукт в прошлые выходные курьеры доставляли более всего.

Оказалось, что петербуржцы предпочитают перекусывать бананами, когда на улице становится жарко.

Специалисты проанализировали, что заказывали клиенты сервиса и поняли, что в жаркие дни — 15 и 16 мая самым популярным продуктом были бананы.

Вторым по популярности у жителей города на Неве оказались круассаны, на третьем же мороженое. Предпочтение отдавалась в основном эскимо.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что ученые установили, что авокадо способно подавлять развитие рака в организме человека.

Также Gazeta.Spb писала, что клубника может снизить риск развития рака и инсульта.

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