В жаркие дни петербуржцы предпочитают есть бананы

Жители Северной столицы оказались настоящими любителями бананов в жаркие дни.
Исследование, проведенное сотрудниками доставки продуктов «Самокат» показало, что именно этот фрукт в прошлые выходные курьеры доставляли более всего.
Оказалось, что петербуржцы предпочитают перекусывать бананами, когда на улице становится жарко.
Специалисты проанализировали, что заказывали клиенты сервиса и поняли, что в жаркие дни — 15 и 16 мая самым популярным продуктом были бананы.
Вторым по популярности у жителей города на Неве оказались круассаны, на третьем же мороженое. Предпочтение отдавалась в основном эскимо.
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